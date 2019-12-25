Под Вологдой вертолет упал в реку Сухона

О погибших и пострадавших на данный момент нет информации. ПОявились первые подробности.

В Вологодской области в Нюксенском районе в реку упал небольшой вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Других подробностей на данный момент нет. Также пока нет информации о погибших и пострадавших. Вероятно речь идет о вертолете Robinson.

В социальных сетях в местных пабликах сообщают, что в реку Сухона упал четырехместный вертолет Robinson R44. Вертолет следовал по маршруту Вологда - Великий Устюг. Сколько было человек на борту и их дальнейшая судьба неизвестна. На место ЧП выехали экстренные службы в составе 21 человека и 8 единиц техники.

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Фото:ВК, Великий Устюг Инфо