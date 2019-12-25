В Москве мужчина потравил тараканов и умер

Мужчина сам смог вызвать скорую, но все равно его не удалось спасти.

Москвич скончался после травли тараканов.

Агентство Городских Новостей Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в больнице им. Пирогова скончался мужчина от отравления дихлофосом.

По словам сожительницы, мужчина несколькими часами ранее поехал на вторую квартиру травить тараканов. Там ему стало плохо, и он самостоятельно вызвал скорую.

Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. По данному факту полиция ведет проверку.

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