В Москве мужчина потравил тараканов и умер

Москвич скончался после травли тараканов.
Агентство Городских Новостей Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в больнице им. Пирогова скончался мужчина от отравления дихлофосом.
По словам сожительницы, мужчина несколькими часами ранее поехал на вторую квартиру травить тараканов. Там ему стало плохо, и он самостоятельно вызвал скорую.
Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. По данному факту полиция ведет проверку.
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Фото:pixabay
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