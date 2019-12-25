Москвичка погибла в своей квартире после укуса осы

Женщина не заметила в стакане с соком осу и выпила.

В Москве 39-летняя женщина умерла от укуса осы, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в одной из квартир в Северном Измайлово. 39-летняя женщина разговаривала по телефону и в процессе разговора выпила сок, не заметив в нем осу. Насекомое ужалило женщину, о чем она сказала собеседнику, после чего пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия, затем связь прервалась.

Собеседник пытался тщетно дозвониться, после чего поехал на квартиру, где ему никто не открыл. Тогда он вызвал МЧС, скорую и полицию. Когда квартиру открыли, то на диване обнаружили хозяйку без признаков жизни.

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