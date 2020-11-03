Бывшего главу Кирова задержали за бракованные камеры фиксации дорожных нарушений

По делу проходит и и.о. директора Управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова Алексей Ишутинов.

В Кирове задержан бывший глава города Илья Шульгин.

Следком сообщает, что в Кирове задержан и.о. директора Управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова Алексей Ишутинов и экс-мэр Кирова Илья Шульгин.

По версии следствия в декабре прошлого года Ишутинов заключил контракт на поставку камер фото и видео фиксации дорожных правонарушений. Во время приемки выявились неисправности и несоответствия требованиям у 19 камер на сумму 21 миллион рублей.

Несмотря на брак, Илья Шульгин постановил принять камеры.

Сейчас оба подельника допрошены. Ишутинов находится под подпиской о невыезде. А в отношении Шульгина решается вопрос об аресте.

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