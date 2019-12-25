Правозащитники призвали главу МВД ввести протоколы оценки рисков для пострадавших от домашнего насилия

Правозащитники призвали главу МВД Владимира Колокольцева ввести протоколы оценки и управления рисками для жертв домашнего насилия. Об этом сообщили несколько правозащитных организаций — это "Зона права", Центр защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО, сеть взаимопомощи женщин "ТыНеОдна", РОО "Анна", центры "Насилию.нет", "Сестры" и "Китеж".
В обращении указано, что аналогичные протоколы применяются во многих европейских странах. Правозащитники также подготовили собственный вариант опросника для пострадавших. В нём есть вопросы о продолжительности и частоте насилия в семье, количество детей и других зависимых от агрессора родственников.
Отмечается, что очень часто суды, рассматривая дела о халатности правоохранителей, заявляют, что силовики не учли риск повторного домашнего насилия и смерти. При этом у сотрудников не для этого чётких и прописанных в законах инструментов, а страдающие от насилия не могут получить оперативную и эффективную помощь.
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Фото: Piter.tv
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