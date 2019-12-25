Медики зафиксировали у потерпевшей черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Россиянка рассказала подробности изнасилования прокурором. Речь идёт о 44-летнем бывшем заместителе прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре, который вскоре предстанет перед судом.

Об обстоятельствах случившегося рассказывает "Зона права" со ссылкой на потерпевшую Анастасию Копетееву. Её адвокат заявил, что девушка состояла в отношениях с мужчиной с 2017 года. При этом он регулярно её физически и психологически насиловал. После очередного избиения женщина обратилась к правоохранителям. Помощник прокурора уволился, а после обвинял Копетееву в том, что она сломала ему карьеру.

Девушка рассказала подробности инцидента на суде. По её словам, мужчина души её, бил головой о пол и стену, а после изнасиловал. Медики зафиксировали у потерпевшей черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее в Югре огласили приговор мужчине, который зверски убил родную 3-летнюю дочь.

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