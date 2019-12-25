В Кировской области на предприятии из-за отравления фтором погибли 3 человека

В больнице умер третий пострадавший от отравления фтором на предприятии "Галополимер" в Кирово-Чепецке, сообщает ТАСС.
ЧП произошло на предприятии в конце сентября. Сразу скончались от отравления соединениями фтора 2 человека, еще 5 человек были госпитализированы в больницу. Сегодня стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.
На сегодняшний день в токсикологических больницах Москвы и Нижнего Новгорода находятся четверо пострадавших. Их состояние стабильное. Лечение и реабилитацию оплачивает предприятие. Семьям погибших работников предприятие выплатит компенсацию.
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Фото:Piter.TV
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