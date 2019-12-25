  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кировской области на предприятии из-за отравления фтором погибли 3 человека
Сегодня, 16:52
103
MShaffter

В Кировской области на предприятии из-за отравления фтором погибли 3 человека

0 0

Еще четверо рабочих находятся в больнице.

В больнице умер третий пострадавший от отравления фтором на предприятии "Галополимер" в Кирово-Чепецке, сообщает ТАСС.

ЧП произошло на предприятии в конце сентября. Сразу скончались от отравления соединениями фтора 2 человека, еще 5 человек были госпитализированы в больницу. Сегодня стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.

На сегодняшний день в токсикологических больницах Москвы и Нижнего Новгорода находятся четверо пострадавших. Их состояние стабильное. Лечение и реабилитацию оплачивает предприятие. Семьям погибших работников предприятие выплатит компенсацию.

Ранее:В Болгарии в ДТП с микроавтобусом пострадали двое россиян

Фото:Piter.TV

Теги: кировские новости, новости кирова, отравление фтором, погибли на предприятии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии