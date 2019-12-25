В Брянске в ДТП погиб пьяный водитель без прав

Машина улетела в кювет и перевернулась.

За час до полуночи в Брянске в ДТП погиб 36-летний водитель без прав.

Сообщается, что водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где перевернулась. От полученных травм мужчина скончался. Как сообщают в ГИБДД, данный водитель был лишен водительских прав на управление транспортными средствами.

Предполагается, что в момент совершения ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Для подтверждения или опровержения этих данных у погибшего взяли кровь на анализ.

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