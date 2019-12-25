Под Брянском в ДТП с автобусом погибла 36-летняя автоледи

У погибшей остались 6 детей.

В Брянском районе в ДТП погибла многодетная мать.

Страшная аварии произошла накануне вечером, около 17 часов. 36-летняя женщина отвлеклась за рулем и влетела в автобус ПАЗ. В результате полученных травм женщина скончалась на месте аварии. Четырем пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь, но их жизням ничего не угрожает.

Местные СМИ сообщают, что у женщины остались 6 детей, четверо из которых школьники.

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Фото:ВК, Брянский автобус