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Британка сбросила 63 килограмма ради троих детей
Сегодня, 11:59
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nastya960

Британка сбросила 63 килограмма ради троих детей

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Женщина в свои 35 лет весила 143 килограмма.

Британка смогла скинуть 63 килограмма ради своих детей, так как поняла, что большой вес мешает ей вести активный образ жизни и участвовать в играх с ребятишками. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на издание The Mirror.

Женщина в свои 35 лет весила 143 килограмма, ей было очень трудно справляться со своими тремя детьми. Когда Ким Тернер держала малыша на руках, у нее начинала болеть спина. Британка стала заниматься спортом, есть овощи и мясо, больше ходить пешком.

Сейчас Ким довольна собой, она открыла группу поддержки для худеющих, чтобы помочь другим женщинам.

Ранее американка похудела на 270 кг и сейчас весит 70 кг.

Фото: The Mirror

Теги: бринанка, вес, ожирение
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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