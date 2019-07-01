Американка похудела на 270 кг и сейчас весит 70 кг

Сейчас Мила Кларк в свои 51 год выглядит потрясающе, занимается греблей и ходит на свидания.

Американка, весившая 340 кг, сейчас весит 70 кг.

Мила Кларк, жительница города Фейетвилл (Теннесси) с детства была полной. С возрастом ее вес стал все больше прибавляться.

Замуж она выходила с весом 180 кг, а когда родила ребенка стала весить 220 кг. У Милы и ее мужа 5 детей, один родной и четверо приемных.

Вскоре после рождения ребенка у Милы возникла на ноге лимфедема, которая возникает из-за закупорки лимфатических сосудов. Одна только лимфедема весила 20 кг.

Постепенно ее вес стал 340 кг. Женщина не могла вставать с постели и была заложницей в своей комнате. Мила была прикована к постели 3 года. О ней заботились сначала муж, а затем ее дети. Женщина даже не могла навестить горячо любимого мужа, который умирал в больнице от сердечного приступа, и не смогла пойти на его похороны.

В 2016 году жизнь Милы изменилась. Известный в США специалист по бариатрической хирургии Юнан Новзарадан взялся помочь несчастной женщине, но сначала Миле предстояло самостоятельно похудеть, чтобы хирурги смогли сделать операцию. Мила Кларк взялась за себя и смогла сбросить около 40. А затем ей удалили лимфедему. Тогда женщина впервые за несколько лет смогла встать в кровати и передвигаться на семейном автомобиле, а не на медицинской машине.

В последующие годы женщина полностью изменила свою жизнь. Стала заниматься спортом и пересмотрела режим питания. Также ей провели несколько операций: по "ушиванию" желудка, удалению складок кожи и замене суставов.

Сейчас Мила Кларк ухаживает за своими детьми, занимается греблей на каноэ и ходит на свидания.

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Видео: TLC

Фото: dailymail