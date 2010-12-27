Вопрос семилетнего внука заставил похудеть дедушку на 150 кг

45-летний мужчина с детства страдал излишним весом, а к 45 годам весил 250 кг.

Британец Джейсон Пэрриш весивший 2,5 центнера за полтора года похудел на 150 кг.

Джейсон Пэрриш родился крупным ребенком весом больше 5 килограммов. И всю свою жизнь, начиная с рождения, страдал излишним весом. В школе и подростковом возрасте у него из-за ожирения были проблемы со сверстниками, а стресс он заедал обильными порциями пищи. К 45 годам стрелка весов достигла отметки 250 кг.

Врачи неоднократно советовали ему заняться всерьез своим здоровьем. Но Джейсон Пэрриш продолжал вести привычный образ жизни. Он регулярно поглощал огромные порции еды. Однажды 7-летний внук спросил Пэрриша приедет ли тот к нему на свадьбу. Именно этот вопрос заставил задуматься Джейсона о своем здоровье и образе жизни. За помощью он обратился к медикам.

Медики предложили ему "ушить" желудок, но перед операцией ему необходимо было сбросить вес. Мужчина пересмотрел свои привычки, образ жизни и питания. И самостоятельно похудел за 4 месяца на 31 кг. После операции мужчина продолжает заниматься своим здоровьем, придерживается правильного питания. Сейчас спустя 1 год и 3 месяца после начала "новой жизни" Джейсон Пэрриш весит 100 кг.

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Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust