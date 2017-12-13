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Женщина пострадала от снега с крыши на Подвойского
Вчера, 20:06
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ProkVad
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Женщина пострадала от снега с крыши на Подвойского

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В Невском районе женщина получила ушиб головы из-за упавшей снежной глыбы.

В Невском районе на улице Подвойского, 26 к.2 женщина 54 лет получила ушиб головы при падении снега с крыши дома, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. 

"Прокуратура Невского района проводит проверку по факту информации о падении снега с дома 26 корпус 2 по улице Подвойского, в результате чего женщина 54 лет получила ушиб мягких тканей головы", - говорится в сообщении ведомства, и уточняется, что управление этим домом осуществляется ТСЖ "Подвойского 26, корп. 2".

"Председатель ТСЖ вызван в прокуратуру района для дачи объяснений. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования".

Напомним, что 9 февраля на улице Репина, 27 погибла пожилая женщина при падении сосульки с крыши дома. После чего с должностей сняли заместителя  главы администрации Василеостровского района Александра Маслова и главу районного жилищного агентства Сергея Алексеева

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Теги: зима , невский район , снег , сосулька , тсж , улица подвойского
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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