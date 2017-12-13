Женщина пострадала от снега с крыши на Подвойского

В Невском районе на улице Подвойского, 26 к.2 женщина 54 лет получила ушиб головы при падении снега с крыши дома, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

"Прокуратура Невского района проводит проверку по факту информации о падении снега с дома 26 корпус 2 по улице Подвойского, в результате чего женщина 54 лет получила ушиб мягких тканей головы", - говорится в сообщении ведомства, и уточняется, что управление этим домом осуществляется ТСЖ "Подвойского 26, корп. 2".

"Председатель ТСЖ вызван в прокуратуру района для дачи объяснений. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования".