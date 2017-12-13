После гибели пенсионерки из-за упавшей сосульки уволили крупного чиновника

Замглаву района и главу РЖА уволили после проверки вице-губернатора.

12 февраля стало известно, что с должностей сняли заместителя главы администрации Василеостровского района Александра Маслова и главу районного жилищного агентства Сергея Алексеева после того, как в Василеостровском районе от упавшего на голову льда погибла пенсионерка.

Как сообщает "Фонтанка" с ссылкой на источники в районной администрации, Маслова уволили в минувшую пятницу, а Алексеева в понедельник. Известно, что 9 февраля по нескольким районам города проехал с проверкой вице-губернатор Николай Бондаренко. Он проверил качество уборки улиц и дворовых территорий, а после представил доклад губернатору Георгию Полтавченко.

Особое внимание было уделено Василеостровскому району. Это произошло после несчастного случая на улице Репина, где из-за обрушившейся сосульки умерла пожилая женщина. В районной администрации в свое оправдание рассказали, что на опасном участке были вывешены предупреждения, а сам проход под крышей был огражден. По словам Маслова, пенсионерка пренебрегла правилами безопасности и решила днем 8 февраля покормить бездомных кошек.

Отметим, что указанный выше дом обслуживает компания "Возрождение". После смерти пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, ранее Piter.tv писал, что бабушка отправилась кормить котов, но сосулька убила ее