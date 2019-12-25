Женщина-космонавт Анна Кикина рассказала о процессе прохождения отбора

Наибольшие требования предъявляются к состоянию здоровья.

Анна Кикина рассказала о процессе прохождения отбора в отряд космонавтов. Детали процесса женщина-космонавт рассказала в интервью телеканалу "360". Кикина оценила процесс прохождения отбора как "изнурительный".

Ты должен показать все лучшее, что у тебя есть — на каждом из этапов. Отбор действительно отбирает много сил, но для этого ты его и проходишь, чтобы выложиться, показать результаты на максимум! Анна Кикина, космонавт

В ходе отбора потенциальным космонавтам предстоит пройти психологическое освидетельствование, экзамен на профпригодность, а также показать физические качества – выносливость, скорость, ловкость и координацию.

Наибольшие требования предъявляются к состоянию здоровья: "организм просматривается досконально", отмечает Кикина. Космонавт привела примеры, в ходе которых медицинские работники проверяют устойчивость вестибулярного аппарата – на орбите возникает невесомость, а это может стать причиной "космической" болезни. Её симптомы – головокружение, слабость, головные боли, тошнота.

Один из тренажеров, на котором проверяют устойчивость веcтибулярного аппарата — это кресло КУКа (кресло ускорения Кориолиса). Оно вращается вокруг продольной оcи: сначала испытуемому 10 минут во вращающемся кресле требуется совершать наклоны головы влево-вправо, а в другие 10 минут — наклоны туловищем до горизонтального положения и обратно.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что его чистая прибыль за 2020 год составляет около 12 млрд рублей.

Фото: roscosmos.ru