Жена Зеленского рассказала о военных советах сына своему отцу

Она назвала сына военным экспертом.

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленская, заявила, что его сын дает советы отцу в военной сфере. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам первой леди, 9-летний сын Кирилл говорит Зеленскому, какие танки и самолеты необходимо купить. Он также объясняет президенту, какие страны хорошо помогают Украине и кто помогает плохо.

Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами. Елена Зеленская, жена президента Украины

Ранее Зеленский сообщил, что Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными.

Видео: YouTube / Daily Mail