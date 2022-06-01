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Жена Зеленского рассказала о военных советах сына своему отцу

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Она назвала сына военным экспертом.

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленская, заявила, что его сын дает советы отцу в военной сфере. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам первой леди, 9-летний сын Кирилл говорит Зеленскому, какие танки и самолеты необходимо купить. Он также объясняет президенту, какие страны хорошо помогают Украине и кто помогает плохо.

Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами.

Елена Зеленская, жена президента Украины

Ранее Зеленский сообщил, что Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными.

Видео: YouTube / Daily Mail

Теги: владимир зеленский, елена зеленская, жена, президент украины, сын
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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