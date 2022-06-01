Жена Зеленского рассказала о военных советах сына своему отцу

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленская, заявила, что его сын дает советы отцу в военной сфере. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам первой леди, 9-летний сын Кирилл говорит Зеленскому, какие танки и самолеты необходимо купить. Он также объясняет президенту, какие страны хорошо помогают Украине и кто помогает плохо.
Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами.
Елена Зеленская, жена президента Украины
Ранее Зеленский сообщил, что Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными.
Видео: YouTube / Daily Mail
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