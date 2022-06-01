Зеленский: Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными

Президент Украины сообщил о сложной ситуации на востоке страны.

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина ежедневно теряет по 60-100 военнослужащих убитыми и еще дополнительно около 500 ранеными. Соответствующую статистику глава государства предоставил журналистам американского телеканала Newsmax в рамках интервью. Политик заверил прессу в том, что на территории восточной части страны армия все еще удерживает периметр обороны, а в Харьковской области солдаты даже контратакуют противников и оказывают на них давление.

Ситуация на востоке очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек ранеными в бою. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что Украина не намерена уступать собственные суверенные территории, но при этом связанные с ними сложности могут обсуждаться сторонами конфликта. Он признал, что есть некоторые "детали" по проблемному вопросу. По словам политика, профильные дискуссии по дипломатическим каналам необходимы ради того, чтобы появилось решение сложностей.

Владимир Зеленский: Украина не планирует атаковать Россию РСЗО США.

Фото и видео: YouTube / Newsmax TV