Президент Украины не хочет воевать на территории РФ с американским вооружением.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует атаковать Россию американскими реактивных систем залпового огня (РСЗО). Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая с интервью телеканала Newsmax. Журналисты попросили иностранного гостя прокомментировать вопрос того, что Киев после получения РСЗО с увеличенным радиусом боевого действия американского производства может применить данный вид вооружения для нанесения ударов по российской территории.

Люди в США или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы, не сражаемся на ее территории. Владимир Зеленский, президент Украины

Финский журналист Хейсканен винит Зеленского в обмане всего мира.

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