Финский журналист Кости Хейсканен винит украинского президента Владимира Зеленского в обмане всего мира. По мнению иностранного представителя СМИ, политик постоянно всех обманывает. Соответствующее заявление гость сделал на пресс-конференции, собранной медиагруппой "Патриот". По словам Кости Хейсканена, граждане Финляндии уже начали понимать, что западная военная помощь не реально не доходит украинской армии.
К счастью, сейчас люди уже стали понимать, что Зеленский все время всех обманывает. Деньги куда-то уходят. Бедные военные одну картошку в день съедают.
Кости Хейсканен, финский журналист
Зарубежный корреспондент пояснил, что власти Финляндии и СМИ на текущий момент разжигают русофобскую риторику в стране, что приводит к нарастанию агрессивных настроений в отношении граждан РФ.Эрдоган:
Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО.
Фото и видео: Вконтакте / Медиагруппа "Патриот"
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