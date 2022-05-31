Иностранец рассказал, что власти Финляндии разжигают русофобию.

Финский журналист Кости Хейсканен винит украинского президента Владимира Зеленского в обмане всего мира. По мнению иностранного представителя СМИ, политик постоянно всех обманывает. Соответствующее заявление гость сделал на пресс-конференции, собранной медиагруппой "Патриот". По словам Кости Хейсканена, граждане Финляндии уже начали понимать, что западная военная помощь не реально не доходит украинской армии.

К счастью, сейчас люди уже стали понимать, что Зеленский все время всех обманывает. Деньги куда-то уходят. Бедные военные одну картошку в день съедают. Кости Хейсканен, финский журналист

Зарубежный корреспондент пояснил, что власти Финляндии и СМИ на текущий момент разжигают русофобскую риторику в стране, что приводит к нарастанию агрессивных настроений в отношении граждан РФ.Эрдоган:

Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото и видео: Вконтакте / Медиагруппа "Патриот"

