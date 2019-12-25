Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не изменит позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью The Economist.
По его словам, эта позиция является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов, которые являются объектами терроризма. Эрдоган отметил, что ждет от Швеции и Финляндии поддержки контртеррористических операций НАТО. В таком случае Стамбул готов пересмотреть свою позицию по членству стран в альянсе.
Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
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Фото: aa.com.tr
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