В Турции сняли все антиковидные ограничения

Маски теперь следует носить только в больницах.

В Турции сняли последние антиковидные ограничения. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, за последние три дня суточный показатель заболевших коронавирусом составляет меньше тысячи человек. В связи с этим было принято решение отменить обязательный масочный режим. Правило не действует только для тех, кто находится в больнице.

Также Коджа отметил, что необходимо иметь при себе маски на случай использования общественного транспорта или нахождения в многолюдных местах.

Ранее мы сообщали, что в Турции два сухогруза столкнулись в Мраморном море.

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