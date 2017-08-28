В Турции сняли все антиковидные ограничения

В Турции сняли последние антиковидные ограничения. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, за последние три дня суточный показатель заболевших коронавирусом составляет меньше тысячи человек. В связи с этим было принято решение отменить обязательный масочный режим. Правило не действует только для тех, кто находится в больнице.
Также Коджа отметил, что необходимо иметь при себе маски на случай использования общественного транспорта или нахождения в многолюдных местах.
Ранее мы сообщали, что в Турции два сухогруза столкнулись в Мраморном море.
Фото: pixabay.com
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