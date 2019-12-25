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В Турции два сухогруза столкнулись в Мраморном море
Сегодня, 10:34
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В Турции два сухогруза столкнулись в Мраморном море

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В результате столкновения никто не пострадал.

В Турции два сухогруза столкнулись в Мраморном море. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По информации источника, сухогруз "Маре" вышел из-под контроля во время плавания. Причина технической неисправности неизвестна. В результате дрейфа корабль столкнулся с другим сухогрузом "Ареп-4".

В регион столкновения были направлены группы береговой безопасности. Экипажи кораблей составили отчет об аварии, после чего продолжили свой рейс. В результате столкновения никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 84.

Фото: pixabay.com

Теги: мраморное море, столкновение, сухогруз, турция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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