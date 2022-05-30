В Пернамбуку службы разыскивают еще 56 пропавших без вести.

Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 84 человек. Соответствующей информацией с читателями поделились местные журналисты с телеканала Globo со ссылкой на данные, предоставленные сотрудниками губернатора штата Пернамбуку. Ранее власти сообщали только о 56 погибших. Продолжаются поиски еще 56 граждан, которые на текущий момент считаются пропавшими без вести.

Уточняется, что еще 25 местных жителей травмировались из-за непогоды, а свыше четырех тысяч человек остались без крова. По данным Национальной службы гражданской обороны Бразилии, еще один человек погиб при аналогичных обстоятельствах в соседнем штате Алагоас. Сейчас в Пернамбуке расположились лидеры ряда профильных министерств. Днем 30 мая регион должен посетить президент Жаир Болсонару.

Напомним, что ливни не прекращаются в городе Ресифи, а также в его окрестностях уже несколько дней. Бразильские метеослужбы сообщают о том, что только за утренние часы субботы (на 28 мая) в этом районе выпало до 150 мм осадков. Такие показатели привели к оползням и крупному паводку. В столице и еще 13 муниципалитетах данного региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Фото и видео: YouTube / AFP Português