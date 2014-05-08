Студент из Бразилии проведет в тюрьме 3 года из-за 15 грамм наркотиков в багаже в Пулково

В багаже таможенники Пулково нашли 15 граммов марихуаны и семена конопли.

Во вторник, 17 мая, Московский суд Петербурга приговорил студента из Бразилии, который привез в город 15 граммов наркотика. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Бразилец 12 декабря прошлого года прилетел в Петербург из Ирландии. В багаже таможенники Пулково нашли 15 граммов марихуаны и семена конопли. При этом молодой человек прошел через "зеленый коридор". В суде студент признал вину и добавил, что не хотел стать организатором контрабанды. Он заявил, что ошибся, потому что не знал российские законы.

Ранее несудимый выходец из Бразилии проведет 3 года и 2 месяца в колонии общего режима.

Петербуржца осудили на 9 лет за перевозку в машине более 2 кг наркотиков. Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: Piter.tv

