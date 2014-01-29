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Петербуржца осудили на 9 лет за перевозку в машине более 2 кг наркотиков
Сегодня, 13:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца осудили на 9 лет за перевозку в машине более 2 кг наркотиков

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В его автомобиле нашли мефедрон массой более 2 килограммов и около 1,5 граммов марихуаны.

Прокуратура Пушкинского района поддержала государственное обвинение в отношении петербуржца. Он признан судом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Суд установил, что мужчина не смог сбыть наркотики, так как полицейские задержали его 1 мая 2021 года. В ходе осмотра его автомобиля на полу за водительским сиденьем были обнаружены несколько пакетов, в которых находились: мефедрон массой более 2 килограммов и около 1,5 граммов марихуаны.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Несколько дней назад полицейские обнаружили у водителя в Ленобласти около 14 килограммов мефедрона.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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