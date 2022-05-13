Около 14 килограммов мефедрона обнаружили полицейские у водителя в Ленобласти

При себе у гражданина было 15 свертков с опасным веществом.

В Ленобласти транспортные полицейские обнаружили у 38-летнего туриста из Твери наркотики. При себе у гражданина было 15 свертков с опасным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Экспертиза показала, что в закладках находился мефедрон массой более 14 кг. Позже стражи порядка установили, что мужчина прибыл в Петербург с целью забрать "клад" и доставить его в Тверскую область для дальнейшего распространения.

Злоумышленника задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

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Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.