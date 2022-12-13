Жена Зеленского прокомментировала письмо мужа для главы Китая

Елена Зеленская выступила на брифинге в Давосе.

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена прокомментировала письмо мужа, написанное для главы Китая Си Цзиньпину. Первая леди страны передала документ представителю КНР на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Иностранка на брифинге с журналистами в швейцарском городе пояснила, что киевский режим призывает Пекин к диалогу и рассчитывает на ответную реакцию. Гостья мероприятия добавила, что не читает чужих писем, поэтому не может раскрыть точного содержания послания.

Это было письмо президента Украины главе КНР, господину Си Цзиньпину, оно сопровождало украинскую формулу мира... Я думаю, что это было приглашением к диалогу и очень надеюсь, что этот жест будет иметь ответ. Елена Зеленская, первая леди Украины

Читателей Daily Mail разозлила реакция жены Зеленского на крушение вертолета в Броварах.

Фото и видео: YouTube / Reuters