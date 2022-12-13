Читателей Daily Mail разозлила реакция жены Зеленского на крушение вертолета в Броварах

Елена Зеленского со слезами на глазах рассказала о трагедии, произошедшей в Киевской области.

Британцы обрушились на жену Зеленского из-за реакции на крушение вертолета. Читатели издания The Daily Mail раскритиковали первую леди Украины из-за того, что женщина еле сдерживала слезы во время своей речи о трагедии, которая произошла в Броварах Киевской области 18 января. В Британии не смогли вспомнить схожих случаев, когда супруга президента Украины аналогично реагировала на гибель людей Донбасса за последние восемь лет. Брифинг с журналистами состоялся на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

В Донбассе начиная с 2014 года погибли тысячи людей из-за действий киевских силовиков. Разве она проронила тогда хоть одну слезинку? один из комментариев

Пользователь с ником EmmaBlack77 оценил пост как "крокодиловы слезы". Britannia172 написала о том, что у реакция Елены Зеленской напомнила ей реакцию робота. Пользователи добавили, что ранее политик никогда не плакала из-за отсутствия заботы о детях-инвалидах, которые находятся в детских домах Украины. Western Wars с юмором заметил, что женщине надо дать стодолларовую купюру, чтобы деньгами она вытерла глаза. Alexia1980 назвала Зеленскую хорошей актрисой. Еще один юзер уточнил, что ему интересно, находились ли в вертолете чиновники, которые когда-либо критиковали действия Владимира Зеленского.

Жена Зеленского хочет передать участникам форума в Давосе "формулу мира".

Фото и видео: YouTube / Reuters