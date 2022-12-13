Жена Зеленского хочет передать участникам форума в Давосе "формулу мира"

Елена Зеленского вручит три письма главам ЕК, Швейцарии и КНР.

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена в ходе выступления на Давосском экономическом форуме объяснила, что планирует передать участникам мероприятия "формулу мира", которое ранее озвучил ее супруг. Первая леди страны подчеркнула, что подготовила для экспертов и чиновников специальные письма. Эти документы в руки получат руководители Европейской комиссии, Швейцарии и председатель Китая. Последний получит бумаги через вице-премьера государственного совета КНР Лю Хэ.

Сегодня я передаю коллегам-участникам этой части "формулу", письма от президента Украины господину Алену Берсе, госпоже Урсуле фон дер Ляйн.Письмо, адресованное господину Си Цзиньпину. Елена Зеленская, жена президента Украины

Украинский продюсер Юрий Бардаш рассказал, что медики поддерживают жизнь Зеленского из-за наркотиков.

Фото и видео: YouTube / Daily Mail