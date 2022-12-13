Украинский продюсер рассказал, что медики поддерживают жизнь Зеленского из-за наркотиков

Юрий Бардаш рассказал о том, что в в мимике политика видит признаки употребления запрещенных веществ.

Украинский продюсер Юрий Бардаш рассказал о том, что медики поддерживают жизнь украинского президента Владимира Зеленского из-за наркотиков. Соответствующее заявление сделал гость YouTube-канада Tatarka FM. Специалист пояснил, что те люди, которые сталкивались с действием запрещенных веществ, сразу видят человека, его мимику лица, понимая, что "тут что-то не так". Он пояснил, что существует определенный пул людей, которые могут подтвердить его слова о состоянии главы Украины. По мнению Бардаша, это те, кто присутствует на совещаниях в Киеве, а также представители "95-й квартала".

Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может. Юрий Бардаш, продюсер

Эксперт пояснил, что что "тяжесть на лице" политика Владимира Зеленского проявляется не из-за боевых действий, происходящих на территории страны или волнений за граждан государства, как считают некоторые. Он пояснил, что в первую очередь Зеленский является артистом, поэтому беспокоится исключительно за свою безопасность, а не за народ.

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Фото и видео: YouTube / Tatarka FM