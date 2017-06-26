Песня "Тает лед" группы "Грибы" оказалась о мире между Россией и Украиной

Солист группы считает этот трек самым важным за "весь русский интернет.

Вышедший в 2017 году трек "Тает лед" украинской группы "Грибы" был написан об отношениях между Россией и Украиной и о мире между этими странами. Об этом в интервью Юрию Дудю заявил продюсер и солист группы Юрий Бардаш.

Бардаш считает этот трек самым важным за "весь русский интернет", так как многие социальные группы придумали свои версии композиции.

Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними – братскими уже нельзя говорить слово, Дорна за это просто разорвали на части – соседними государствами, – поделился солист группы

Клип на песню "Тает лёд" вышел в 2017 году, на YouTube его посмотрели более 211 млн раз.

"Грибы" неудачно пошутили на последнем петербургском концерте.

Видео: YouTube/ KinoMost