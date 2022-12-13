Юрий Бардаш сказал, что находится в одном окопе с певцом SHAMAN

Артист оценил творчество Ярослава Дронова.

Продюсер, хореограф и певец Юрий Бардаш заявил в интервью YouTube-канала Metametrica о том, что находится "в одном окопе" с российским автором песен и исполнителем Ярославом Дроновым, который известен под псевдонимом Shaman. Специалист пояснил, что поддерживает точку зрения своего коллеги. Таким образом гость программы отреагировал на просьбу ведущего разобрать творчество Дронова "по косточкам". По мнению эксперта, в настоящее время пустует ниша, на которой в своих жанрах должны выступать патриотически настроенные музыканты. Бардаш уверен, что таких певцов должно быть как можно больше на отечественной эстраде.

Меня вообще не интересует почему. Главное, что у него получилось. Все остальное меня вообще не волнует. Меня волнует почему рядом не появилось еще десять SHAMANов. Юрий Бардаш, артист

Юрий Бардаш выразил свое мнение о творчестве известного артиста. Ему нравится, что Дронов воспевает патриотизм к Родине. Однако артист пояснил, что не считает важным, как именно и почему певец добился такой бешенноц популярности в стране, а важно, что Shamanу удалось это сделать.

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Фото и видео: YouTube / Metametrica