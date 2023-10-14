Елена Зеленского сделала собственный прогноз о будущем коллективного Запада.

Коллективный Запад повторит судьбу Украины. Такое мнение высказала жена лидера киевского режима Елена Зеленская в интервью местным журналистам, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента Украины. Иностранка дала рекомендацию международным союзникам страны не расслабляться.

Нужно понять, что Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом. Елена Зеленская, жена президента Украины

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Кремль не собирается нападать на страны-члены НАТО, поскольку в этом для российского руководства нет никакого смысла. Тем не менее в Москве не оставят без внимания действия Североатлантического военного альянса, потенциально опасные для национальных интересов.

Жена Зеленского испугалась, что украинцы станут психически больными.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України