Жена Зеленского испугалась, что украинцы станут психически больными

Елена Зеленская привела статистические данные ВОЗ по Украине.

Супруга украинского президента Елена Зеленская опасается, что военные действия в стране негативно скажутся на психическом здоровье граждан. Соответствующие опасения гостья интервью рассказала журналистам местного издания "РБК-Украина". Первая леди пояснила, что даже та выносливость украинцев, о которой якобы "говорит весь мир", все равно имеют свои пределы. Она подчеркнула, что население со временем сломается, а также будет страдать различными расстройствами.

По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем. Елена Зеленская, жена президента Украины

Напомним, что в ВОЗ говорилио о том, что каждый четвертый человек на Украине сталкивается с риском серьезных психических расстройств.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України