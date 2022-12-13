Жена Зеленского рассказала как сбивать дроны помидорами

Елена Зеленская сообщила, что украинка сбила дрон при помощи банки с помидорами.

Жена украинского президента ВЛадимира Зеленского Елена в эфире американского телеканала MSNBC рассказала журналистам о том, что местные жительницы научились сбивать российские беспилотники при помощи помидоров. Она рассказала якобы невыдуманную историю о том, что боевой дрон противников киевского режима был сбит банкой с соленьями. Речь идет о том, что одна из очевидец заметила угрозу, после чего схватила стоящую на балконе тару с помидорами и атаковала этим предметом БПЛА. Этот рассказ слушала также Хилари Клинтон, которая кивала в такт Елене Зеленской.

Жена Зеленского прокомментировала письмо мужа для главы Китая.

Фото и видео: YouTube / MSNBC