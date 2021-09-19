Меланья Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской

Первая леди США, жена президента-республиканца Дональда Трампа Меланья Трамп из вежливости поздоровается с украинской первой леди Еленой Зеленской в Нью-Йорке. Соответствующее заявление сделал старший советник Меланьи Трамп Марк Бекман в интервью журналистам из американского телеканала Fox News.

Зеленская несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет.

Марк Бекман, специалист