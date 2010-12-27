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Железный человек появится в "Черной вдове" Marvel
Сегодня, 10:39
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Alena_Zinovieva

Железный человек появится в "Черной вдове" Marvel

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Супергеройская лента выйдет на большие экраны 1 мая 2020 года.

Железный человек появится в новом фильме Marvel "Черная вдова". Героя Роберта Дауни-младшего можно будет увидеть в нескольких эпизодах супергеройской ленты. Об этом пишет издание Deadline.

Отмечается, что продюсеры фильма хотят сэкономить на гонораре актера. Они собираются показать зрителям ранее отснятые сцены, которые не вошли в предыдущие части ленты.

В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи (Скарлетт Йоханссон). События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных "Мстителях".

Картина выйдет на большие экраны 1 мая 2020 года.

Ранее мы публиковали первые кадры из трейлера "Черной вдовы".

Фото: Instagram / robertdowneyjr

Теги: marvel, железный человек, роберт дауни-младший, черная вдова
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Тема дня,

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