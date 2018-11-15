По сети разлетелись первые кадры из трейлера "Черной вдовы"

Официальная премьера видеоролика состоится не раньше конца осени.

Небольшой отрывок из трейлера "Черной вдовы", официальная премьера которого состоится не раньше конца осени, распространился по сети. На просторах интернета оказался короткий четырехсекундный ролик. Сам трейлер показали на фестивале D23 Expo.

Съемки приключенческого фильма продолжаются. Картина выйдет на большие экраны 1 мая 2020 года. События разворачиваются в прошлом, поскольку главная героиня Наташа Романофф (ВНИМАНИЕ СПОЙЛЕР!) погибла в финальных "Мстителях".

В центре сюжета история русской шпионки Наташи (Скарлетт Йоханссон). Возможно, создатели раскроют некое таинственное событие, которое произошло в Будапеште между главной героиней и Клинтом Бартоном, и которое персонажи обсуждали в каждом фильме киновселенной Marvel.

Противостоять Наташе будет главный злодей Таскмастер, обладающий фотографическими рефлексами. Еще одну выпускницу зловещей Красной Комнаты, где создают подобных Наташе профессиональных убийц и шпионов, сыграет Флоренс Пью. Российского супергероя Красного Стража воплотит на экранах Дэвид Харбор.

Ранее мы писали, что вышел трейлер фильма "Эль Камино: Во все тяжкие" про Джесси Пинкмана.

Фото: Twitter / Lights, Camera, Pod

Видео: Twitter / MCU Source