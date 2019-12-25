В МЧС посоветовали петербуржцам, как вести себя в жару

Несоблюдение рекомендаций может повлиять на здоровье, особенно в случае детей и старшего поколения.

Представители ГУ ГУ МЧС по Петербургу рассказали горожанам, как вести себя во время пришедшей в город жары. В пресс-службе ведомства отметили, что несоблюдение рекомендаций может повлиять на здоровье, особенно в случае детей и старшего поколения.

Так, для защиты от солнечных лучей рекомендуется поменьше бывать на улице и не перегружать организм нагрузками. Одежду в жаркую погоду лучше выбирать светлую, из натуральных тканей. Обязательным предметом гардероба становится головной убор

Кроме того, стоит пить больше воды без добавления сахара и газа. Рекомендованная норма жидкости в день составляет 2 литра. Помимо воды, подо1йдут также супы, чай, кофе, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас. Категорически запрещены алкоголь и энергетические напитки.

Спасатели напомнили петербуржцам, что при возникновении ЧС нужно обратиться в экстренные службы по номерам 01, 112 или 101.

Ранее Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать перегрева в жару.

Фото: Piter.TV