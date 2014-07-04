Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать перегрева в жару

Жителям Петербурга рассказали, как избежать перегрева в жару. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице.
Эксперты отмечают, что жара может привести не только к перегреву, но также к резкому обострению хронических заболеваний. Петербуржцам рекомендуют ограничить нахождение на солнце в период с 10 до 16 часов. Также в ведомстве советуют роветривать помещение и не напрягать организм физическими нагрузками. В плане питания предпочтение стоит отдавать нежирной пище и большому количеству воды.
Ранее в петербургском Роспотребнадзоре рассказали, что делать путешественникам с утерей багажа.
Фото: Piter.tv
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