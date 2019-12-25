В петербургском Роспотребнадзоре рассказали, что делать путешественникам с утерей багажа

В первую очередь, путешественнику стоит написать заявление о неполучении багажа и передал его перевозчику. Об этом пишут в пресс-службе петербургского Роспотребнадзора.
Проводить розыск утерянного багажа – обязанность перевозчика. Отправляется запрос в аэропорт отправления для выяснения наличия багажа, а также во все аэропорты, в которые он мог быть доставлен ошибочно.
Для оформления документов на утерянный багаж, путешественникам требуются некоторые документы, такие как авиабилет, багажная квитанция, посадочный талон, отрывной талон багажной бирки и документ, удостоверяющий личность. Эти документы помогут авиакомпании более оперативно решить возникшую проблему.
Однако, если в течение 21 дня со дня предъявления заявления о неполучении багажа он не будет обнаружен, пассажиры имеют право требовать компенсацию за причиненные неудобства и вред. В соответствии со статьей 119 Воздушного кодекса РФ, за утерю, недостачу или повреждение багажа перевозчик несет ответственность в разных размерах, в зависимости от объявления ценности и веса багажа или груза.
Таким образом, закон защищает права путешественников и предоставляет им возможность получить компенсацию в случае утери багажа.
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Фото: pxhere
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