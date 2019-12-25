МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий в пятницу

Столбик термометра поднимется до +30 градусов. Специалисты советуют горожанам соблюдать питьевой режим.

Жара вернулась в Северную столицу в пятницу, 5 августа. Как отмечают в ГУ МЧС РФ, петербуржцам стоит готовиться к ухудшению погодных условий.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" также подтверждает, что столбик термометра в городе сегодня поднимется до отметки в +30 градусов. Спасатели советуют соблюдать питьевой режим во время жары и потреблять жидкость в таком объеме, который необходим для восполнения её дефицита в организме примерно на 150%. В среднем речь идёт примерно о 2 л жидкости, включая суп, холодный чай, кофе, различные отвары и хлебный квас.

Представители МЧС отметили, что особенно важно не забывать о питье пожилым людям, поскольку именно у них снижено чувство жажды.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в пятницу ждут +31, град, грозы и ливни.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"