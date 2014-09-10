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Завтра в Ленобласти ждут +31, град, грозы и ливни
Сегодня, 21:11
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Завтра в Ленобласти ждут +31, град, грозы и ливни

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Синоптики отмечают, что погода будет обманчива.

В пятницу, 5 августа, жителям Ленинградской области прогнозируют малооблачную погоду без осадков. После рассвета атмосферное давление начнет снижаться.

Юго-западный и южный ветер поднимается до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью прогреется до +15 градусов, у водоемов до +18. Днем столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса. Вместе с этим синоптики предупреждают, что погода будет капризна.

После жары жителей региона ожидают ливни, грозы, град и сильные порывы ветра от 17 до 22 м/с.

Фото: phxere.com

Теги: ленобласть, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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