Завтра в Ленобласти ждут +31, град, грозы и ливни

Синоптики отмечают, что погода будет обманчива.

В пятницу, 5 августа, жителям Ленинградской области прогнозируют малооблачную погоду без осадков. После рассвета атмосферное давление начнет снижаться.

Юго-западный и южный ветер поднимается до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью прогреется до +15 градусов, у водоемов до +18. Днем столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса. Вместе с этим синоптики предупреждают, что погода будет капризна.

После жары жителей региона ожидают ливни, грозы, град и сильные порывы ветра от 17 до 22 м/с.

Фото: phxere.com