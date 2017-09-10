5 августа в Петербурге жара выйдет на максимум

Однако уже в субботу начнется похолодание.

Перед выходными синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять периферия антициклона, медленно отступающего на восток. При переменной облачности вновь обойдётся без осадков, а температурный фон немного подрастёт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 5 августа в Петербурге +28…+30, по Ленобласти +26…+31 градус. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу во второй половине ожидаются ливень, гроза и начало похолодания.

Фото: Piter.tv