В Европе столбики термометров достигли "исторического максимума"

В столице Франции в этот день столбик термометра достиг +42,6°C.

В четверг, 25 июля, столбики термометров достигли "исторического максимума" во Франции, Британии, Голландии, Германии и других европейских странах.

В столице Франции в этот день столбик термометра достиг +42,6°C. Предыдущий максимум был зафиксирован 28 июля 1947 года, воздух прогрелся до +40,4°C.

В Нидерландском городке Гилзе-Рейен к трем часам дня в четверг было уже +40,4°C. В городе Гайленкирхен на западе ФРГ – +40,5°C. И даже в Лондоне столбик термометра показал +37,7 градуса.

А вот Гидрометцентр России пугает "июльскими морозами". По прогнозам, в понедельник и вторник (29-30 июля) в Петербурге ожидается +14..+16°C.

Но еще в пятницу в Петербурге ожидается 30-ти градусная жара.

Видео: YouTube/ National Geographic