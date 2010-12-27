В пятницу в Петербург придет 30-градусная жара

В пятницу, 30 июля, в Петербург придет настоящее лето. Днем воздух прогреется до +30. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Ночная температура составит около +17, а вот днем в городе будет настоящая жара. Никаких осадков не ожидается. Восточный ветер будет дуть со скорость 7 км/час.
Однако жаркая погода придет в Северную столицу ненадолго. Уже со следующей недели обещают похолодание с возможными осадками.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в небе над Петербургом пролетели истребители.
Фото: pixabay.com
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