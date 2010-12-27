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На следующей неделе в Петербург придет похолодание
Сегодня, 9:33
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nadezhda_sib

На следующей неделе в Петербург придет похолодание

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Лето вернется в августе.

Специалисты Гидрометцентра рассказали, что в город на Неве временно придет похолодание. Его стоит ждать после выходных. 

В субботу и воскресенье жителей и гостей города ждет жаркая погода - до +30, а вот с понедельника температура опустится до +20. Во вторник она станет еще ниже. По данным метеорологов, это больше похоже на осень.

Однако лето еще вернется, но это случится в последнем летнем месяце, августе. 

В ближайшие дни в Северной столице воздух прогреется днем до +23...+28.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты посадили во дворе своего дома 70 зеленых кустов

Фото: pixabay.com

 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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