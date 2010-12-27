На следующей неделе в Петербург придет похолодание

Лето вернется в августе.

Специалисты Гидрометцентра рассказали, что в город на Неве временно придет похолодание. Его стоит ждать после выходных.

В субботу и воскресенье жителей и гостей города ждет жаркая погода - до +30, а вот с понедельника температура опустится до +20. Во вторник она станет еще ниже. По данным метеорологов, это больше похоже на осень.

Однако лето еще вернется, но это случится в последнем летнем месяце, августе.

В ближайшие дни в Северной столице воздух прогреется днем до +23...+28.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты посадили во дворе своего дома 70 зеленых кустов.

Фото: pixabay.com