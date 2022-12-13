Эксперты прокомментировали заявление МИД о провале зерновой сделки

Недавно МИД констатировал невыполнение зерновой сделки: во внешнеполитическом ведомстве считают, что украинское зерно идет продолжает идти не в отстающие страны, а в Евросоюз. При этом российский зерновой экспорт всё ещё сталкивается с серьёзными трудностями из-за санкций. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Авторы поста считают, что РФ вполне может пойти на отказ от продления. Однако после этого сразу возникает вопрос о практических последствиях.
Физическое подкрепление такого отказа в условиях боевых действий должно означать морскую блокаду Одессы и соседних с ней портов.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали просьбу европейцев о запрете китайским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством.
Фото: Pxhere
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