Эксперты прокомментировали заявление МИД о провале зерновой сделки

Тем не менее, отказ от продления соглашения со стороны РФ может привести к серъёзным последствиям.

Недавно МИД констатировал невыполнение зерновой сделки: во внешнеполитическом ведомстве считают, что украинское зерно идет продолжает идти не в отстающие страны, а в Евросоюз. При этом российский зерновой экспорт всё ещё сталкивается с серьёзными трудностями из-за санкций. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста считают, что РФ вполне может пойти на отказ от продления. Однако после этого сразу возникает вопрос о практических последствиях.

Физическое подкрепление такого отказа в условиях боевых действий должно означать морскую блокаду Одессы и соседних с ней портов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали просьбу европейцев о запрете китайским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством.

Фото: Pxhere