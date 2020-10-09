Сейсмологи оценили эти подземные толчки в пять баллов по семибалльной шкале.

В результате землетрясения в Японии пострадали более 20 человек. Подробности ЧП 7 октября сообщает местный телеканал NHK со ссылкой на пожарные службы.

Так, подземные толчки были зафиксированы в токийском регионе, в частности в префектурах Тиба, Канагава и Сайтама. Изменения сейсмологической обстановки были зафиксированы в этот четверг. Сейсмологи оценили эти подземные толчки в пять баллов по семибалльной шкале.

Не менее 20 человек погибли при землетрясении в Пакистане. Об этом рассказали местные журналисты из издания Dawn. Они сослались на информацию, предоставленную местным управлением по борьбе со стихийными бедствиями.

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