Землетрясение в Мьянме стало самым крупным в стране за 100 лет

Разрушены культурные исторические объекты.

Сильнейшее за последнее столетие землетрясение магнитудой 7,8 произошло в центральной части Мьянмы. Стихия унесла жизни более 1000 человек, число пострадавших превышает 2300. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в столице и крупных городах.

Полностью разрушена радиолокационная система аэропортов, нарушено энергоснабжение, водоснабжение и мобильная связь, прекращено железнодорожное сообщение, повреждены основные автомобильные магистрали. Кроме того, землетрясение уничтожило уникальные исторические памятники: монастырь Me Nu Brick (XIX век), легендарный мост Ava Bridge через реку Иравади, храм Будды Махамуни и Королевский дворец в Мандалае, а также знаменитую белую пагоду Синбьюме в Мингуне.

Отметим, что сегодня, 29 марта, вновь зафиксированы толчки магнитудой 5.9 . Эпицентр — в 2 километров от столицы Нейпьидо. Глубина — до 10 километров.

Ранее Piter.TV сообщал, что Россия и Мьянма создадут рабочую группу по экономике замкнутого цикла.

Видео: Telegram / RT на русском